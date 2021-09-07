Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук

У своїй декларації глава Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер зазначив, що володіє Bitcoin у кількості 77 штук, які на момент набуття їх у власність коштували 13,1 млн грн (або $7,2 тис. за один Bitcoin). Дату придбання криптовалюти він не вказав, але з огляду на курс це був травень 2019 року. За курсом на 7 вересня 2021 року - це майже 106 млн грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ

"Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило перевірку, під час якої декларант не зміг довести наявність у нього цього активу", - зазначив журналіст.

"Bitcoin має публічну адресу (Public Address), яка є відкритою і підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти", - сказано в повідомленні НАЗК.

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"Невідоме і походження грошей, на які він купив "крипту". Як пише НАЗК, Кучеру та членам його сім'ї не вистачило б задекларованих доходів для придбання такої кількості криптовалюти (його дохід з 2001 по 2018 становив 131 тис. грн, дохід дружини в 2004-2018 - 64,5 тис. грн)", - зазначив Віннічук.

"НАЗК внесло припис Кабміну з вимогою провести службове розслідування і притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності", - додав він.

"Декларування неіснуючої криптовалюти – популярний прийом серед депутатів та чиновників. Раніше я розповідав, як депутати та чиновники задекларували біткоїнів на 80 млрд грн. Ймовірно, таким чином вони намагаються легалізувати сірі або корупційні доходи, а також закладають таку можливість на майбутнє, адже вартість криптовалют зростає протягом останніх років", - зазначає журналіст.

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"З серпня 2019 по грудень 2019 Кучер був народним депутатом від "Слуги народу", а потім рік – головою Харківської ОДА. Головою ДРС Кучера призначили в січні 2021 року. Через ДРС проходять регуляторні акти Кабміну, які вона може погодити або заблокувати. Тобто від рішення ДРС фактично залежить, чи буде ухвалена постанова Кабінету Міністрів. У теорії мета цього органу - не допускати прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, а також зменшувати втручання державних органів у підприємницьку діяльність. На практиці це інструмент прийняття вигідних і блокування невигідних рішень для конкретних чиновників та олігархів. Для прикладу, я розписував, як попередник Кучера збивав невигідні рішення олігарху Рінату Ахметову, зокрема рішення про підняття тарифів на перевезення пустих вагонів з-під руди та вугілля", - додав Віннічук.



