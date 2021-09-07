Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива в січні склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Інформація про це міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

Запис у реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович здавав іспит у Закарпатській обласній КДКА (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури). З огляду на те, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів у тому, що йдеться саме про народного депутата, немає.

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Видання зазначає, що іспит - тільки один з етапів. "Після іспиту кандидат повинен пройти 6 місяців стажування в адвоката з досвідом не менш як 5 років. Особа, яка проходить стажування, має виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення з чинним законодавством і т.д.) і підготувати звіт. А потім повинна зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися зі звітом і затвердити його. Теоретично Рада адвокатів Закарпатської області повинна збиратися у вересні, відповідно, вже скоро стане ясно, чи стане Кива адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", - зазначила адвокат Bihus.Info Марія Музичка.

Нагадаємо, Ілля Кива неодноразово ставав фігурантом розслідувань Bihus.Info. Зокрема, журналісти з'ясували, що Киві пом'якшили відповідальність у справі з хабарем за довідку з психлікарні. А також, що нардеп додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках.

У серпні 2020 року видання повідомило, як Кива отримав понад мільйон гривень за здачу в оренду жомової ями. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що фірма, яка нібито орендувала яму, фігурує в кримінальній справі як фіктивна, а сама яма давно поросла бур'яном. Свою яму Ілля Кива нібито здавав в оренду в 2019 році. Уже в 2020 році яма зникла з декларації нардепа. Однак сам Кива в коментарі Bihus.Info заявив, що не продавав яму і запропонував пояснення: "Може, хто рейдернув її? У нашій країні все може бути. Нічого я не продавав", - сказав народний депутат.

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Восени НАЗК почало повну перевірку декларації Киви після звернення юристів Bihus.Info.

У січні 2021 року журналісти Bihus.Info з'ясували, що фірма, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, була заснована жителем ОРЛО, який симпатизує терористам і має ще низку ознак фіктивності. Її печатка була знайдена під час спецоперації СБУ з виявлення конвертаційного центру.

Згодом Вищий антикорупційний суд виніс рішення про конфіскацію "жомового мільйона" Киви на користь держави.