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Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Верещук

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Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Верещук
Верховна Рада може у вересні поточного року почати розгляд законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових основ діяльності СБУ.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підготували його, він повністю готовий до розгляду в залі. Я сподіваюся, що у вересні ми знайдемо час і натхнення почати його розглядати", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

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Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні 28 січня.

Топ коментарі

  • Фродо Странник
    Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
  • Вася Шевченко f77d76ba
    верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
  • Фродо Странник
    Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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