Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Верещук

Верховна Рада може у вересні поточного року почати розгляд законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових основ діяльності СБУ.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підготували його, він повністю готовий до розгляду в залі. Я сподіваюся, що у вересні ми знайдемо час і натхнення почати його розглядати", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Банкова викине з СБУ найкращих контррозвідників і залишить найгірших - "кашників" та "економіку", - Шабунін

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні 28 січня.