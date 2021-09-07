Законопроєкт про реформу СБУ повністю готовий до розгляду в Раді, - "слуга народу" Верещук
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Верховна Рада може у вересні поточного року почати розгляд законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових основ діяльності СБУ.
Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підготували його, він повністю готовий до розгляду в залі. Я сподіваюся, що у вересні ми знайдемо час і натхнення почати його розглядати", - сказала Верещук журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні 28 січня.