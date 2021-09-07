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Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19

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Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям міста.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Повідомляють, що під час наради в мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч жителів громади отримали понад 11 млн гривень на лікування COVID-19.

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Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати у жителів, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, чи були вони вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то це одне. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, нехай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", - сказав міський голова.

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Топ коментарі

  • молодой рабочий
    Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.
    Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
  • Serhiy Shramko
    А це не дискримінація, якщо людина не вакцинувалась і захворіла коронавірусом то це халатність з її сторони. Чому ми повинні їй за це платити? Це як з яжематерями які бухають і курять в період вагітності, а потім хворих дітей народжують, здають в дітдом, а держава лікує за наші гроші.
  • Герхард
    Логично.

    Отрицаешь Ковид и требования Минздрава - лечись подорожником за свой счет.
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