Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим жителям міста.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Повідомляють, що під час наради в мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч жителів громади отримали понад 11 млн гривень на лікування COVID-19.

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Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати у жителів, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, чи були вони вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то це одне. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, нехай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", - сказав міський голова.

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