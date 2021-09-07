Новини

Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана

4 38436
Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана
Народний депутат України Жан Беленюк (фракція "Слуга народу") говорить, що сам відкликав заяву про расистські образи на його адресу, оскільки отримав вибачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

Беленюк зазначив, що кримінальне провадження закрито.

"До мене звернулися люди, які входять в одну організацію, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк.

Він сказав, що сам відкликав заяву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.

Топ коментарі

  • Владимир Елисеев
    а был ли мальчик?
  • Marianna dba00ee2
    Как? Президент же наличный контроль взял!!! А вообще, это еще одно доказательство того, что история выдумана от начала до конца.
  • Валерия Ларченко b661826f
    ))))не звизди ,менты закрыли "так як немає складу злочину"-зекретины напридумыаают фейков,а потом не знают ,как их "закрыть"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини