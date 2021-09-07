Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана

Народний депутат України Жан Беленюк (фракція "Слуга народу") говорить, що сам відкликав заяву про расистські образи на його адресу, оскільки отримав вибачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

Беленюк зазначив, що кримінальне провадження закрито.

"До мене звернулися люди, які входять в одну організацію, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк.

Він сказав, що сам відкликав заяву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.