Беленюк відкликав заяву щодо расистських образ у центрі Києва: для мене ситуація вичерпана
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.
Беленюк зазначив, що кримінальне провадження закрито.
"До мене звернулися люди, які входять в одну організацію, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк.
Він сказав, що сам відкликав заяву.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.