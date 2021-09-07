Новини • Агресія Росії проти України

Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк. ФОТО

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Українська делегація свідомо залишила зал засідань 5-ї Всесвітньої конференції голів парламентів під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наша делегація не була присутня в залі під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на 5-й Всесвітній конференції голів парламентів, яка проходить у Відні. Ми прийняли свідоме рішення проігнорувати пропагандистський виступ представниці країни-агресора. Росія повинна забратися з Криму і з Донбасу, перестати нас вбивати, повернути заручників. Нам нема чого їх слухати, як і спілкуватися на рівні парламентів", - заявила Кондратюк.

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Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк 01
Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк 02

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Топ коментарі

  • Igor Kalyuzhny
    нужно было на столе оставить бутылку водки и пол стакана налитого...
  • Zelya Vsyo
    Українська делегація бойкотувала виступ спікера Ради Федерації РФ Матвієнко на Всесвітній конференції голів парламентів, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 9063
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    зал пустой...
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