П'ятий екіпаж українських військових моряків прибув до США для підготовки до експлуатації патрульних катерів типу "Island". ФОТО

Черговий екіпаж українських ВМС, який готується для служби на патрульному катері типу "Island", прибув у Балтімор, штат Меріленд, США для проходження навчання з управління та експлуатації судна.

В аеропорту українських моряків зустріли співробітники посольства України в США і представники української діаспори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку посольства у Фейсбук.

Екіпаж буде безпосередньо навчатися на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України цього року.

Це вже п'ятий український екіпаж, який буде проходити навчання на території США.

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У 2021 році США в рамках підтримки України в сфері безпеки й оборони передадуть три катери типу "Island". Зараз ці катери проходять у США технічне обслуговування і доозброєння.