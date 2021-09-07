Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі Іржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі проти України - за членство в терористичній групі і вчинення теракту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За висновком слідства, Урбанек поїхав в Україну в 2015 році з метою підтримати бойовиків і брав участь у їхніх операціях мінімум до січня 2018 року - допомагав копати окопи, залучався до патрулювання і в тому числі брав участь у бойових діях проти української армії - під Мар'їнкою, Красногорівкою та Спартаком.

Урбанека судили заочно, він не контактував зі своїм адвокатом.

7 вересня прокурор у заключному слові запропонував засудити Урбанека до 20 років позбавлення волі. Адвокат просив виправдання або м'який вирок, висловлюючи сумніви в юридичній кваліфікації вчинків і в тому, що профіль його підзахисного у Facebook дає чіткі докази участі Урбанека в бойових діях. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.

Зазначають, що разом із ним воював ще один чех, Павло Ботка. У 2019 він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Мати і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення в рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

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