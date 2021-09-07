Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція

Костянтин Павлов загинув після одного пострілу, здійсненого з близької відстані.

Про це представники Нацполіції повідомили сьогодні на брифінгу щодо ходу розслідування обставин смерті мера Кривого Рогу, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля тіла Павлова були зброя і гільза. Після огляду місця події стало зрозуміло, що постріл був здійснений із близької відстані... Спочатку відпрацьовувалися три основні версії загибелі Павлова - умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю і самогубство", - наголошують правоохоронці.

Також у ході брифінгу було зазначено, що камери відеоспостереження не зафіксували жодних сторонніх осіб у будинку Павлова в момент пострілу. За даними правоохоронців, вдалося також встановити приблизний час пострілу - 06.45 15 серпня.

Проведено також слідчий експеримент, який засвідчив, що смерть настала після одного пострілу.

"Допитані близько 180 осіб із числа його родичів, знайомих і колег по роботі, у яких може бути інформація щодо мотивів самогубства", - уточнив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

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"Головне слідче управління за результатами даних, отриманих у ході досудового розслідування... спростувало версію скоєння умисного вбивства або інсценування вбивства", - сказав Батюк.

У зв'язку з цим, як зазначив Батюк, основними версіями загибелі мера є самогубство, вчинене з мотивів, пов'язаних із його особистим життям або його перебуванням на посаді міського голови, або доведення до самогубства.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.