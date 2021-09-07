Канада закликала Росію звільнити затриманих в окупованому Криму кримських татар та всіх українських політв'язнів

Канада засуджує затримання та арешти кримськотатарських активістів в окупованому Криму і закликає Росію звільнити всіх українських політв'язнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства Канади в Україні в Twitter.

"Канада засуджує затримання Нарімана Джеляла і чотирьох інших кримських татар Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Група Джеляла просто реалізовувала своє право на свободу висловлення та зборів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити їх і всіх українських політичних в'язнів", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про переслідування кримських татар: З цього починалися геноциди, Росію потрібно зупинити

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці