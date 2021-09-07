Війська РФ від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Водночас піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території, передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети і повністю відновили 9 пошкоджених будинків.

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