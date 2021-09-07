Нацполіція про загибель мера Кривого Рогу: алкоголю чи наркотиків у крові Павлова не виявлено

Судово-медична експертиза не виявила алкоголю або наркотичних речовин у крові мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Отже, в момент скоєння фатального пострілу він був тверезий.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У крові Павлова ніяких спиртів, а також якихось наркотичних засобів виявлено не було", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основні версії загибелі мера Кривого Рогу Павлова - самогубство і доведення до самогубства, - Нацполіція

Батюк також уточнив, що були допитані люди, які активно в ЗМІ та соцмережах заявляли про те, що Павлов був убитий. При цьому вони не змогли навести ніяких аргументів, які доводять озвучену ними версію.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.