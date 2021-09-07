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50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА

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50% киян уже вакциновані від коронавірусу, - КМДА
Щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому завершили цикл імунізації (щеплення двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Це, безсумнівно, результат наполегливої ​​праці медиків, копіткої і невпинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також - свідомого ставлення до свого здоров'я та епідемічної безпеки столиці самих городян. За що всім велике дякую", - зазначила Гінзбург.

Гінзбург нагадала, що зараз у Києві створені всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних установ столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медичні заклади) працюють пункти вакцинації. Функціонує в щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються в торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних прищепних пунктів.

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"Сьогодні можна вибирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac. Це повинно бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тому не зволікайте. Виберіть зручну для себе локацію і вакцинуйтеся", - закликала директор Департаменту.

Також Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян від офіційної чисельності населення міста.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Крім того, люди подорожують, приїжджають у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі жителі України або іноземці, які мають дозвіл на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Все, що для цього потрібно, - усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання і бажання її уникнути", - підсумувала Гінзбург.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Хе-хе. НЕкиевлянин детектед 50% киевлян уже вакцинированы от коронавируса, - КГГА - Цензор.НЕТ 5982
  • Андрей Нешевченко
    Какая красивая цифра! Единственное непонятно- почему Киев всегда вверху турнирной таблицы чемпионата Украины по барановирусу? Не просто вверху, а всегда на первом месте! Вот Израиль взяли и на 100% почти, вакцинировали всех 2-мя вакцинами. Уже 22% вакцинированы 3-й, этой сраной- бустерной дозой. Результат: 1-е место по заболеваемости, в мире этом, перевернутом и 3-е по смертности. Понятно, это на миллион населения цифры.

    Возникает вполне нормальный вопрос: А Шо Ш Такое???
  • Ned Stark
    Пан в Києві хоч раз був?
    Я коли коловся Модерною, то у нас в поліклініці на Святоші черги були...
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