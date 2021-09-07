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Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків

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Більшість шкіл можуть закрити з понеділка в Івано-Франківську через невакцинованих педагогів, - мер Марцінків
В Івано-Франківську є ймовірність, що більшість шкіл із понеділка перейдуть на дистанційну форму навчання через низьке охоплення вакцинацією серед педагогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив у відеозверненні.

"Прошу вчителів, директорів шкіл докласти максимум зусиль, щоб таких шкіл, які подолали рубіж вакцинації в 80%, до п'ятниці було більше. Є висока ймовірність того, що з понеділка ми перейдемо в "жовту зону" епіднебезпеки, і тоді всі школи можуть бути закриті, крім п'яти навчальних закладів, де цю межу вакцинації подолали", - наголосив він.

Марцінків сподівається, що Кабмін прислухається до звернення голів громад і зменшить цей поріг до 50%.

За його словами, понад 80% співробітників вакциновані в Івано-Франківській школі №3, приватній школі "Перша ластівка", навчальні заклади в селах Радча, Драгомирчани та Узин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив виплачувати невакцинованим матеріальну допомогу на лікування COVID-19

Топ коментарі

  • Филлипп Лещенко
    ну почему по всем.. про одного мэрина импицила.. шоп, таксказать, страна знала и видела, кого выбирают
  • Андрей Галкин 118e5ae0
    В Америке дельта штатом заболели 25% вакцинированных граждан, что-то пошло не так. А эти торопятся напарить это дерьмо, ведь на кону очень большие деньги.
  • bibi bolt
    цензор, ти зібрався по кожній області на вчителів давити, щоб щирнулись? давай одну статтю по всім областям! а то як мозг ложечкою.
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