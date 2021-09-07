Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, - посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявляє, що нам не потрібен статус основного союзника США поза НАТО, оскільки цей статус надається країнам, які не планують або не можуть вступити в НАТО.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть у силу політичних або географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - зазначила Макарова.

Вона нагадала, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає великі можливості для тісної співпраці з Альянсом і розвитку можливостей української армії.

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"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розвивати наші здібності, надає кошти і зброю, включаючи летальну оборонну, з якою під час візиту президента Зеленського ми щойно підписали дуже сильну Рамкову Угоду між МО України та Пентагоном зі стратегічних основ оборонного партнерства, яке є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме в такому типі двосторонніх угод полягають стратегічні партнерства зі США - як членів НАТО, так і інших", - зазначила Макарова.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).