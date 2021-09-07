Випадок зараження немовляти штамом коронавірусу "Дельта" зафіксовано на Волині

На Волині штам коронавірусної інфекції "Дельта" виявили в 47 мешканців області, зокрема - в немовлят у віці 17 днів.

Про це заявила на брифінгу у Волинській ОДА головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед захворілих - жителі різних адміністративних територій у віці від 17 днів до 71 року", - зазначила Янко.

Вона наголосила, що серед цих пацієнтів не було жодного щепленого навіть однією дозою вакцини. Також санлікар поінформувала, що більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області - це свідчить про активну циркуляцію та місцеву передачу збудника.

У цілому, за її словами, темпи зростання захворюваності в області значно прискорилися. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони на 4%. Порівняно з минулим тижнем удвічі зросла добова смертність від COVID-19, зареєстровано вдвічі більше хворих (250 випадків проти 110), захворіли 28 дітей у віці від 5 місяців до 17 років.

Крім того, повідомила Янко, зафіксовано спалах коронавірусу в шкільному колективі.

"У школі селища міського типу Турійськ виявлено 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у працівників закладу. Спалах поширився в сімейних осередках, де захворіло ще 8 осіб, у тому числі двоє дітей від 7 місяців до 7 років", - зазначила вона.

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Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. Школа перейшла на дистанційну форму навчання. Усього в закладі 27 працівників, із яких тільки двоє щеплені, і 110 учнів.

В області повний курс вакцинації пройшли тільки 29% працівників освіти.

За інформацією обласної держадміністрації, за минулу добу на Волині зареєстровано 33 випадки захворювання COVID-19. Усього станом на 7 вересня в області зареєстровано 62 877 випадків. Одужали 61 246 осіб (за останню добу - 4), летальних випадків - 1 207 (за останню добу - 1).