ДТП з українцями в Польщі: стан 7 постраждалих середньої тяжкості

Стан 7 громадян України, які потрапили в ДТП біля Любліна в Польщі, середньої тяжкості.

Про це повідомила консул Генерального консульства України в Любліні Світлана Горбовська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Консул ЦКУ в Любліні А.Валах відвідав усіх постраждалих (розміщені в чотири лікарні в Любліні), провів бесіди з лікарями, пацієнтами, перевірив на місці надання потрібної медичної допомоги. Станом на даний час стан громадян - середньої тяжкості (у зв'язку з отриманими серйозними травмами, п'ятеро мають пошкодження хребта), двом особам проведені операції, можливо, будуть додаткові, дві жінки виявили бажання лікуватися безопераційно", - сказала Горбовська.

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За її словами, повідомлень про загрозу життю або важкий стан від лікарень не надходило.

"Із родичами постраждалих встановлений контакт, повідомлений контактний телефон цілодобової лінії для звернень у разі необхідності сприяння. Консули Генерального консульства України в Любліні, генеральний консул В. Павлюк продовжують відстежувати ситуацію, перебувають у постійному контакті з поліцією, лікарнями, регулярно надається актуалізована інформація антикризового центру ДКС МЗС України", - поінформувала Горбовська.

Вона зазначила, що, за даними поліції м.Люблін, у мікроавтобусі їхало 8 осіб, у т.ч. водій.

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"Постраждали 7 осіб (із них 6 жінок), водій не отримав істотних ушкоджень і станом на зараз із ним проводяться поліцією слідчі дії, тому остаточна причина аварії буде відома пізніше. Попередньо, не впорався з керуванням мікроавтобусом і скоїв наїзд на вантажівку, яка їхала попереду. В стані алкогольного сп'яніння не перебував", - зазначила консул.

Як повідомлялося, 7 вересня сім українців постраждали в ДТП за участі мікроавтобуса, в якому з України до Польщі прямували вісім осіб.