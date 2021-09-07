У ЄС закликали Росію до негайного звільнення заарештованих кримських татар в окупованому Криму

Європейський Союз засуджує обшуки і незаконний арешт п'ятьох лідерів кримських татар в окупованому Криму і закликає РФ до їх негайного звільнення.

Відповідну заяву представника Зовнішньої дипломатичної служби поширено у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз вважає затримання політично мотивованими і незаконними відповідно до міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть негайно звільнені", - йдеться в заяві.

У ЄС констатували, що кримські татари "як і раніше стають мішенями в Криму". "Європейський Союз закликає Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом і припинити порушення прав людини жителів Криму, про що також було заявлено 23 серпня 2021 року в спільній заяві Саміту Міжнародної Кримської платформи", - наголошується в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада закликала Росію звільнити затриманих в окупованому Криму кримських татар та всіх українських політв'язнів

У Брюсселі ще раз запевнили, що Європейський Союз "непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією", - наголошують у заяві.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального.

Також читайте: Кулеба про переслідування кримських татар: З цього починалися геноциди, Росію потрібно зупинити