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НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник

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НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник
Національне антикорупційне бюро України проведе перевірку використання державних коштів при реалізації президентського проєкту "Велике будівництво".

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це великий проєкт, пов'язаний з освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні", - зазначив він.

Водночас Ситник акцентував, що зараз не час робити якісь заяви. "Це політична дискусія, а не правоохоронна", - додав він.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    о, сколько нам открытий чудных....(с)
  • Ла-ла-ла-ла
    Бариги будували корисні дороги, от наприклад Тернопіль-Львів, яка 30 років стояла в ямах.
    А маладая ********* кладе на ідеальну житомирську трасу 1 см. асфальту
    Уявляю, скільки на тому можна вкрасти, якщо записати "ремонт".
  • marusia klimova
    Так, у цьому 'Великому наїпательцтві'-такі є, шо перевірити. Але трошки пізніше. Ми ж терплячі...))) Вава, як тобі водичка в ванні? Тепла? Чи горяченької піддати, чморидло криворогате?!)))
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