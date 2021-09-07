НАБУ проведе перевірку використання державних коштів у рамках "Великого будівництва", - Ситник
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Національне антикорупційне бюро України проведе перевірку використання державних коштів при реалізації президентського проєкту "Велике будівництво".
Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це великий проєкт, пов'язаний з освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи ні", - зазначив він.
Водночас Ситник акцентував, що зараз не час робити якісь заяви. "Це політична дискусія, а не правоохоронна", - додав він.