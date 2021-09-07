Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії COVID-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський увів до складу Координаційної ради міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна і голову Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Також, згідно з документом, затверджені в персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Виведено з персонального складу Координаційної ради колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра охорони здоров'я Іллю Ємеця, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.