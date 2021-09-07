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Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ

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Російського пропагандиста Кисельова госпіталізували з COVID-19, - ЗМІ
Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, у нього вражені 25-50% легких.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Кисельов госпіталізований у стані середньої тяжкості, він під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, тобто приблизно 25-50%", - пише канал.

Він зазначає, що Кисельов працював, поки не розвинулася двостороння пневмонія. Остання програма "Вести недели" за участі пропагандиста вийшла в ефір 5 вересня, Кисельов був у студії. Скількох співробітників він міг заразити в цей час - поки невідомо.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Не буду нічого казати, щоб не зурочити Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 2170
    Може з кобздоном зустрінеться )
  • Patriot_Ukraine2
    Яка приємна новина Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 5850 , але краще б він ... Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 3691
  • Вася Шевченко f77d76ba
    я тут!!! не зовите ))))))))))
    Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19, - СМИ - Цензор.НЕТ 338

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