РНБО ввела санкції проти секретаря виборчкому з Криму Калініної

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №458/2021 опублікований на сайті президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в документі.

У додатку до указу наголошується, що санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни, 8 лютого 1977 року народження, яка проживає в смт Первомайське Первомайського району Автономної Республіки Крим.

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Вони передбачають блокування активів (тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном); запобігання виведення капіталів за межі України та "інші санкції будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим цим Законом". Діяти обмеження будуть три роки.

Згідно з даними підконтрольної Кремлю "Виборчої комісії Республіки Крим", Ольга Калініна - секретар ТВК Первомайського району.