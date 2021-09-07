Зареєстровані перші колекторські компанії, - НБУ. СПИСОК
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В Україні зареєстровані перші 5 колекторських компаній.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.
Ідеться про такі компанії:
- ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
- ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
- ТОВ "Фінтех-Коллект" (ЄДРПОУ 44364802);
- ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
- ТОВ "Українське колекторське агентство" (ЄДРПОУ 41501722).
У НБУ нагадали, що цього року в Україні вперше законодавчо врегулювали роботу колекторських компаній. Усі вони повинні пройти державну реєстрацію. Після 14 жовтня 2021 року кредитори повинні будуть розірвати договори з компаніями, які не внесені до державного реєстру.