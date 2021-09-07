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Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ

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Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ
Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, що зараз світ вийшов на плато щодо захворюваності коронавірусом, яке, однак, преребуває на досить високому рівні.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вже вийшли на плато, однак воно перебуває на досить високому рівні. Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і в нас є інструменти для боротьби з пандемією", - зазначила експерт ВООЗ.

Марія Ван Керховена також наголосила, що в світі щодня фіксують близько 4,5 мільйона нових випадків зараження COVID-19 і майже 72-78 тисяч летальних випадків.

Водночас у ВООЗ додають, що ситуація з пандемією в різних регіонах світу помітно відрізняється.

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У світі станом на ранок 7 вересня зафіксували 221 978 794 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 588 888 смертей, одужали 198 583 498 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40865794), Індія (33057320) і Бразилія (20899933).

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Слушай, туварисч, я ведь тебя уже пару недель, бота барановирусного- не трогаю. Ибо вижу: ты простейший бот местный. Не надо меня трогать, ладно? Я плевал на всю эту вашу бодягу. Слюной. И ты- это знаешь.
  • Raised Right
    Пандемія COVID-19 вийшла на плато без зростання і зниження кількості хворих, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5133
  • Mike Redford
    Ковид победят только тогда когда Фаизер Модерна Астрозенека станут триллионерами и все население Земли будет постоянно носить антиковидную клизму и капельницу , три маски на лице и соблюдать дистанцию 100метров . А Valery Greff получит свой процент от продажи шмурдяка в Украине . ..
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