Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України
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17-річному хлопцю загрожує від штрафу в 850 грн до позбавлення волі на 3 роки.
Про це інформує прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік від загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України і підпалив його. Зазначені протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону і виклав фото в одну із соціальних мереж", - сказано в повідомленні.
Проти нього відкрили справу за статтею про публічну наругу над державними символами. Справу направили до суду.
Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в розмірі до 850 грн або арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років.
Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким на момент скоєння злочину виповнилося 16 років.