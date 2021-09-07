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Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України

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Підліток із Маріуполя піде під суд за те, що спалив прапор України
17-річному хлопцю загрожує від штрафу в 850 грн до позбавлення волі на 3 роки.

Про це інформує прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 серпня 2021 року 17-річний хлопець у кущах неподалік від загальноосвітньої школи знайшов Державний Прапор України і підпалив його. Зазначені протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону і виклав фото в одну із соціальних мереж", - сказано в повідомленні.

Проти нього відкрили справу за статтею про публічну наругу над державними символами. Справу направили до суду.

Покарання за цією статтею варіюється від штрафу в розмірі до 850 грн або арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років.

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Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким на момент скоєння злочину виповнилося 16 років.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Занадто малий штраф за паплюження національних символів.
    Хлоп не поважає країну в якій живе
  • Старый зольдат
    ЭТО ЕГО ПАПА НАШЛО ЕГО В КУСТАХ. ВОЗЛЕ ПОМОЙКИ. 17 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. ТАМ ЕГО МАМА ОПОРОСИЛАСЬ ЭТИМ ВЫКИДИШЕМ.
  • Старый зольдат
    МАЛО ТОГО, ЧТО ОНО ВАТНО-ПАРАШНОЕ, ТАК ОНО ЕЩЁ И ДУРНОЕ, ОТ РОЖДЕНИЯ. НАДО ЖЕ, ТВОРИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СНИМАТЬ ЕГО НА ТЕЛЕФОН ДА ЕЩЁ И ВЫЛОЖИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ.
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