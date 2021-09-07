Оформити ліцензію на бізнес і дарчу на нерухомість можна буде на сайті "Платформа Центрів Дія", - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації створили портал "Платформа Центрів Дія". Новий портал акумулює всю інформацію про Центри надання адміністративних послуг (ЦНАУ). Із наступного року через нього можна буде записатися на прийом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом.

Тільки за перше півріччя 2021 року українці понад 10 млн разів скористалися сервісами центрів надання адмінпослуг. В уряді вирішили зробити їх максимально зручними і перевести роботу центрів у цифру.

"На "Платформі Центрів Дія" з'явиться можливість для кожного з вас знайти найближчий центр надання адміністративних послуг, подивитися, які послуги надають саме в цьому центрі, знайти інформацію про доступність громадського транспорту і, звичайно, отримати інформацію про безбар'єрність центру, який ви хочете відвідувати для того, щоб отримати необхідну послугу", - сказала заступник міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська.

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Також на сайті є можливість зв'язатися з контакт-центром, залишити відгук про якість обслуговування і відправити резюме для роботи в центрі. Для співробітників є розділ із навчальними матеріалами та зворотним зв'язком з експертами міністерства.

"Ми працювали з Центрами надання адміністративних послуг, щоб зробити їх більш інклюзивними, більш привітними, більш дружніми. Щоб поліпшити процеси всередині, поліпшити доступ до інформації для громадян. Ми бачили обидві сторони. Ми бачили, що громадянам потрібна інформація про центри, а ось адміністраторам, керівникам установ потрібна інформація про те, як надавати послуги, потрібні лайфхаки, потрібні приклади", - розповіла заступник директора проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" Дарина Седіги-Волченко.

Ті, хто не освоїв інтернет, уже зараз можуть записуватися на прийом у ЦНАП по телефону, а з 2022 року таку функція з'явиться і на сайті "Платформа Центрів Дія". Також розробники планують пов'язати її з додатком "Дія", щоб синхронізувати всі документи українців.

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