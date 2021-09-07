Справу про держзраду двох колишніх суддів АР Крим направлено до суду, - прокуратура

Прокуратурою АР Крим до суду направлено обвинувальні акти стосовно колишніх суддів АР Крим, обвинувачених у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після окупації півострова в 2014 році обвинувачені, зрадивши присяги на вірність народу України, зайняли посади в незаконно створених судових органах Російської Федерації - в "Радянському районному суді Республіки Крим" і "Білогірському районному суді Республіки Крим". Вони сприяли становленню і зміцненню окупаційної влади РФ і брали безпосередню участь у реалізації політики держави-окупанта.

Зазначають, що обвинувачені винесли постанови про визнання трьох активістів кримськотатарського національного руху винними в скоєнні адміністративного правопорушення за нібито організацію масового одночасного перебування громадян, яке порушує громадський порядок (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП РФ), і призначили покарання у вигляді штрафу.

Ідеться про події 3 травня 2014 року, коли кримчани перекрили дорогу на декількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інших, виступаючи проти окупації Криму та заборони в'їзду в нього голові Меджлісу кримськотатарського народу.

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"Цими діями і рішеннями обвинувачені сприяли становленню на півострові окупаційних властей РФ і її судових органів, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили в прокуратурі.