Міністр спорту Гутцайт відповів на критику "слуги народу" Беленюка: для нього створили всі умови
Свою позицію Гутцайт озвучив у програмі "Мокрик По Живому", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Він відповів на звинувачення Беленюка, який дорікнув йому, що при нестачі місць у делегації для всіх тренерів у фехтувальників було 7 тренерів на 6 спортсменів. Гутцайт є президентом Федерації фехтування.
Міністр пояснив це тим, що українські фехтувальники мали великі шанси на перемогу. Також Гутцайт зазначає, що "всі умови" створили і для команди з боротьби.
"Жан Беленюк дуже добре знає, що всі федерації робили на 100% усі умови для тих спортсменів, які йшли на нагороди. І особисто для Жана Беленюка теж були створені всі умови. Його особистий тренер за 3 місяці (до Олімпіади - ред.) став головним тренером збірної України з боротьби... І ви бачили - золота медаль у Беленюка і срібна в Насібова", - сказав Гутцайт.