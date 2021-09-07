Міністр спорту Гутцайт відповів на критику "слуги народу" Беленюка: для нього створили всі умови

Золотий призер із греко-римської боротьби Олімпіади-2020 Жан Беленюк та інші українські спортсмени раніше розкритикували те, що на Іграх багато спортсменів залишилися без своїх тренерів, які не потрапили в офіційну делегацію. Міністр спорту Вадим Гутцайт вважає, що Беленюку нема на що скаржитися, тому що для нього створили "всі умови".

Свою позицію Гутцайт озвучив у програмі "Мокрик По Живому", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Він відповів на звинувачення Беленюка, який дорікнув йому, що при нестачі місць у делегації для всіх тренерів у фехтувальників було 7 тренерів на 6 спортсменів. Гутцайт є президентом Федерації фехтування.

Міністр пояснив це тим, що українські фехтувальники мали великі шанси на перемогу. Також Гутцайт зазначає, що "всі умови" створили і для команди з боротьби.

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"Жан Беленюк дуже добре знає, що всі федерації робили на 100% усі умови для тих спортсменів, які йшли на нагороди. І особисто для Жана Беленюка теж були створені всі умови. Його особистий тренер за 3 місяці (до Олімпіади - ред.) став головним тренером збірної України з боротьби... І ви бачили - золота медаль у Беленюка і срібна в Насібова", - сказав Гутцайт.