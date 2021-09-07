США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу
Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції в Atlantic Council ексзаступник генсека НАТО, посол Александр Вершбоу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це (останнє виділення США додаткових $60 млн на оборону для України. - ред.) - досить добре, але протягом останніх кількох місяців обставини істотно змінилися", - висловив свою оцінку колишній високопоставлений американський дипломат.
У зв'язку з цим він вказав на фактор тривалого нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною, застосування тактики залякування з боку РФ. Крім того, наголосив Вершбоу, Росія не припиняє провокацій у регіонах Чорного та Азовського морів.
"Загроза і небезпека досі зберігаються", - зауважив експерт.
За його словами, це дає багато аргументів для того, щоб говорити про необхідність збільшення військової підтримки України. І йдеться не тільки про протитанкові ракетні системи "Джавелін", а й також про безпілотні апарати, системи берегової оборони, ракетне обладнання - для "стримування нових провокацій із боку РФ".