США повинні збільшити оборонну допомогу Україні, - Вершбоу

Україна, яка протистоїть новим проявам російської агресії, потребує більшої підтримки з боку Сполучених Штатів, в тому числі у вигляді летальних систем озброєнь для стримування нових російських провокацій.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції в Atlantic Council ексзаступник генсека НАТО, посол Александр Вершбоу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це (останнє виділення США додаткових $60 млн на оборону для України. - ред.) - досить добре, але протягом останніх кількох місяців обставини істотно змінилися", - висловив свою оцінку колишній високопоставлений американський дипломат.

У зв'язку з цим він вказав на фактор тривалого нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною, застосування тактики залякування з боку РФ. Крім того, наголосив Вершбоу, Росія не припиняє провокацій у регіонах Чорного та Азовського морів.

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"Загроза і небезпека досі зберігаються", - зауважив експерт.

За його словами, це дає багато аргументів для того, щоб говорити про необхідність збільшення військової підтримки України. І йдеться не тільки про протитанкові ракетні системи "Джавелін", а й також про безпілотні апарати, системи берегової оборони, ракетне обладнання - для "стримування нових провокацій із боку РФ".