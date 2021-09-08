Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії

Україна стала єдиною країною, з якої в Анталію в 2021 році приїхало більше туристів, ніж до пандемії коронавірусу.

Про це пише турецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, і стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", - зазначає видання Turizm Gazetesi.

Усього з 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 978 036 туристів, які прибули на 28 071 літаку. Рекордним для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли її відвідали 19 млн туристів, у тому числі 596 тис. українців.

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Порівняно з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і сягнула понад 859 тис. осіб.