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Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії

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Анталію цього року відвідали понад 1 млн українців - більше, ніж до пандемії
Україна стала єдиною країною, з якої в Анталію в 2021 році приїхало більше туристів, ніж до пандемії коронавірусу.

Про це пише турецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Україна стала єдиною країною, яка перевищила показники періоду до пандемії, і стала другим за величиною ринком збуту в Анталії", - зазначає видання Turizm Gazetesi.

Усього з 10 січня по 30 серпня Анталія прийняла 4 978 036 туристів, які прибули на 28 071 літаку. Рекордним для Анталії став допандемічний 2019 рік, коли її відвідали 19 млн туристів, у тому числі 596 тис. українців.

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Порівняно з 2020 роком кількість туристів з України зросла на 220% і сягнула понад 859 тис. осіб.

Топ коментарі

  • Африкан_Свиридович
    Знаєте, я готовий відпочивати в Україні, якщо буде такий ж рівень сервісу і за такою ж ціною (я не прошу дешевше!), як в Анталії чи Мармарисі! Ну немає у нас в Затоці чи Коблєво ол-інклузів 5 зірок із власним пляжем!
  • Артур Пирожков 0437828b
    Потому что там стало меньше свинособак.
  • Сергей Сердюк 1bca1db0
    а вообще сравнить например море в Затоке и море в Олюденизе, та тут даже нельзя сравнивать несравнимое)))
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