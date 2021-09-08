Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті
Пояснити, що він мав на увазі, Арестович намагався в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"От дивіться, як середній українець влаштований: він не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, як мінімум знають досконало англійську мову, можуть виявитися більш освіченішими за середнього українця", - сказав радник глави ОП.
Арестович вважає, що не сказав нічого несправедливого.
"Я ж не мав на увазі, що середній моджахед Талібану освіченіший за середнього українця? Хоча ... Чесно кажучи, як визначати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління", - додав він.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що біженці з Афганістану "освічені набагато краще, ніж середній українець". У відповідь на це спікер ВР Разумков запропонував йому "поїхати радником чогось у "Талібан".