Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович не може зрозуміти, чому всі образилися на його слова про те, що афганці освічені краще за українців.

Пояснити, що він мав на увазі, Арестович намагався в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"От дивіться, як середній українець влаштований: він не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, як мінімум знають досконало англійську мову, можуть виявитися більш освіченішими за середнього українця", - сказав радник глави ОП.

Арестович вважає, що не сказав нічого несправедливого.

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"Я ж не мав на увазі, що середній моджахед Талібану освіченіший за середнього українця? Хоча ... Чесно кажучи, як визначати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління", - додав він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що біженці з Афганістану "освічені набагато краще, ніж середній українець". У відповідь на це спікер ВР Разумков запропонував йому "поїхати радником чогось у "Талібан".