Новий начальник поліції Києва Вигівський допомагає ексберкутівцю Страшку уникнути відповідальності за побиття учасників Революції Гідності, - Адвокатська дорадча група. ДОКУМЕНТ

Іван Вигівський відправив Дмитра Страшка у відрядження на 3 місяці. Тепер Страшок стверджує, що не може з'явитися на засідання суду 8 вересня. Справу передали до суду ще в 2016 році.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

Страшок направив до суду заяву про те, що не зможе бути присутнім 8 вересня на засіданні у справі про незаконне затримання і побиття 11 учасників Революції Гідності, в якому є обвинуваченим. Він пояснив, що керівництво відправило його на 3 місяці у відрядження в Донецьку область. Наказ про відрядження підписаний начальником поліції Києва Іваном Вигівським.

"Мало того, що беркутівці, обвинувачені у жорстокому побитті протестувальників, досі не звільнені з лав поліції і продовжують працювати в тій самій роті того самого полку "особливого призначення", тобто в колишньому "Беркуті", продовжують працювати на масових заходах, отримують зброю тощо. Так ще й керівництво поліції робить все можливе, щоб вироку у цій справі ніколи не було - адже в разі сплину строків давності, справа підлягає закриттю", - стверджує Адвокатська дорадча група

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До суду цю справу передали ще 2 серпня 2016 року. Але розглядати її почали лише в 2021 році. Термін давності у справі закінчується 23 січня 2024 року, на розгляд залишилося 29 місяців.





