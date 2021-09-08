Україна в ООН закликала світ реагувати на затримання Джеляла в окупованому Криму

Українська делегація в ООН закликає міжнародну спільноту реагувати на затримання в окупованому Криму п'яти кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це з трибуни Генасамблеї ООН на Форумі високого рівня з питань культури миру заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тиск на релігійні громади залишається повсякденністю" для жителів тимчасово окупованих територій, ідеться в заві української делегації, зачитаної Вітренком. Інструментарій окупаційної влади включає часті поліцейські рейди, знесення культових споруд, необґрунтовані вимоги реєстрації, які впливають на правовий статус і права власності, погрози та переслідування щодо вірних Православної церкви України, мусульманських організацій, Свідків Єгови, зазначив дипломат.

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"Десятки мирних мусульман були засуджені за сфабрикованими звинуваченнями в, нібито, належності до ісламістських організацій, - ідеться в заяві. – Останній жахливий випадок - політично вмотивоване переслідування та незаконне затримання в Криму російською окупаційною владою п’яти кримських татар, у тому числі першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Ми закликаємо міжнародну спільноту до дій!"

За словами Вітренка, репресивні практики з боку Російської Федерації, зокрема в релігійній та культурній сферах, "продовжують залишатися сумною реальністю" на тимчасово окупованих територіях України. Складні обставини пандемії COVID-19 тільки посилили наявні тривожні тенденції, додав він.

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