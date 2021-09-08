Трамп збирається балотуватися в президенти у 2024 році, - Politico
Про це повідомляє видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що останнім часом штаб Трампа активізував збір коштів і почав розміщувати дедалі більше політичної реклами проти Джо Байдена. А сам експрезидент посилив свою присутність у медіа.
Інтерес до виборів у Трампа зміцнився після зниження рейтингів Байдена через виведення військ США з Афганістану.
Інформацію про те, що Трамп планує переможне повернення в Білий дім, підтвердив один з його найбільш активних прихильників - конгресмен-республіканець Джим Джордан.
"Я знаю про це. Я говорив з ним вчора. Він майже готовий оголосити про це після всього цього божевілля в Афганістані", - наводить Politico його слова.
Побачити колишнього шефа серед кандидатів на виборах 2024 року очікує і колишній радник і прессекретар Трампа Джейсон Міллер.
"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він.
При цьому Міллер наголосив, що остаточне рішення Трамп ще не ухвалив.