Никифоров: Зеленський не втручається в розслідування ДТП із Трухіним

Президент Володимир Зеленський прокоментує ДТП за участю депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна після того, як ДБР оприлюднить результати розслідувань.

Про це журналістам заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Про позицію Зеленського щодо питання ДТП із Трухіним "доречно буде говорити після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування", - сказав Никифоров.

Він також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна після ДТП, згідно з яким за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП, був Трухін, і поводився він щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, "доволі агресивно".

"Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування", – сказав речник Зеленського.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".