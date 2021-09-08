Новини • Агресія Росії проти України

Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

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Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN
США були поінформовані про спецоперацію із затримання 33 росіян в Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. За даними телеканалу CNN, США також надавали допомогу для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представників української розвідки.

За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження "помилкові".

Він зазначив, що розвідка США була поінформована про операцію, але причетність до неї заперечував.

На його думку, твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців.

Тим часом, як повідомили телеканалу співробітники української військової розвідки, вони організували операцію, щоб "виманити підозрюваних військових злочинців з Росії".

Українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист венесуельських нафтових об'єктів.

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За словами джерел, на цю приманку потрапили сотні потенційних російських претендентів, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.

Згідно з твердженнями українських військових, які наводить телеканал, двоє із затриманих тоді росіян були присутні при запуску ракети, якою нібито був збитий Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Україні в липні 2014 року. Ще чотирьох Київ вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.

29 липня 2020 року білоруське держагентство БелТА повідомило, що співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 "бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнер", ще одна людина була затримана на півдні країни. Згідно з даними агентства, всі затримані є громадянами Росії.

За повідомленням агентства, правоохоронні органи отримали інформацію про прибуття в Білорусь понад 200 осіб для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Увечері того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, зібрав термінове засідання Ради безпеки. Інформацію про затримання там підтвердив глава КДБ Валерій Вакульчик. Лукашенко доручив Вакульчику звернутися в російські держоргани за роз'ясненнями.

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МЗС РФ наступного дня заявив, що одіозне трактування білоруською стороною затримання громадян Росії не витримує жодної критики, і зажадав від Мінська негайно забезпечити доступ консульських співробітників до затриманих росіян.

7 серпня газета "Комсомольская правда" повідомила, що Слідчий комітет Росії приступив до перевірки обставин затримання 33 росіян у Білорусі. У цьому ж матеріалі зазначалося, що арешт росіян у Мінську "виявився провокацією спецслужб України". Велика частина цієї групи воювала на Донбасі на боці російських найманців, і Київ уже зажадав їх видачі.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала РФ 32 росіян, затриманих 29 липня. Того ж дня президент України Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, у якого можуть бути катастрофічні наслідки.

Служба безпеки України зі свого боку заявила про свою непричетність до історії з приїздом і затриманням у Білорусі 33 росіян, яких у Мінську назвали членами приватної військової компанії "Вагнера".

Весь текст матеріалу CNN читайте тут.

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Топ коментарі

  • Oleh57
    І за провал цієї операції треба подякувати особисто ЗЕ-недорослі який сам в цьому зізнався - і ЩО???
  • Люцифер
    Не было вагнеровцев, не было операции, не было провала. Вам каждый зебил это скажет, все 73%.
  • bazil rejestrowyj
    Какая же тупая дрянь, эти 73%. Из-за своего неумения смотреть стратегически, они при этом уверены что правы.
    100 лет назад они, наслушавшись большевицких г+г агитаторов, разбегались из войск УНР- хай дети Грушевского с Михновским воюют. И поливали грязью "барыгу на крови" Скоропадского. И когда пришли большевики то они с белым флагом заглядывали в око Троцкому в поисках мира. И получили то что заслужили, при этом внукам конечно же теперь ссыкливо умалчивают что вместо защиты родины бежали делить панскую землю и грабить маетки, оказывается большевики сами приехали с Питера и несчисленной ордой (до 10 тыс. Всего-лишь) захватили все аж по Киев. А украинизированных корпусов армии УНР было до 350 тыс. И куда они все делись- правильно, минус 73% (на самом деле идиотов тогда было еще больше по причине необразованности). Но внукам придумали байку про бесчисленную орду матросов Муравьева...а то стыдно же.

    А в 1991 году не эти же 73% выбрали "новые лица" зашкваренных коммуняк для воплощения новой жизни независимой страны? Не они ли комуняку Кравчука предпочли реформатору и патриоту Чорноволу, который был бы нашим Лехом Валенсой?

    Вывод: тот кто надеется что 73% поумнеют- оставьте свои надежды!
    Это упоротое самонадеянное быдло нужно просто направлять в нужное русло- так как это было в 2014 году. А лучше лишить права влиять на судьбу страны пока не сдадут элементарный тест на полит и эконом грамотность, и знание истории- только вот не надо кукарекать что историю пишут под себя! Из любой версии истории можно сделать для себя безстрастные выводы, если включен мозг.
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