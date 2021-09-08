Квін про дату зустрічі Байдена і Зеленського: Ми не хотіли вичікувати, треба було провести переговори якнайшвидше

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін спростувала припущення, що зустріч президентів США і України спеціально була призначена на час канікул Конгресу, щоб Зеленський не мав можливості обговорити з конгресменами тему "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Квін заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми тижнями працювали над термінами зустрічі, і ці числа найкраще підходили обом Президентам. До того ж ми не хотіли вичікувати, якби зустріч відклали на один чи два місяці, до повноцінного початку сесії Конгресу, це могло б уповільнити старт роботи Комісії (стратегічного партнерства США і України. – Ред.). Ми дійсно хотіли провести зустріч якнайшвидше і тоді розпочати інтенсивну роботу на всіх цих майданчиках", - сказала Квін.

Вона зазначила, що Президент Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з членами Палати представників, які вже повернулися до роботи, зокрема з Марсі Каптур, яка є співочільницею українського кокусу в Конгресі.

Квін також нагадала, що 6 вересня в Київ прибули чотири американських сенатори, які мали зустріч із Президентом Зеленським.

"Хоча на час візиту сенаторів дійсно не було у Вашингтоні, я впевнена, що вони прибуватимуть з візитами у Київ. Нині вже приїхали чотири з них", - сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 вересня зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка перебуває з візитом в Україні. До складу парламентської делегації США увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сесс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня провів переговори із делегацією Конгресу США на чолі з сенатором Ліндсі Гремом.