В Україні за добу від COVID-19 померли 60 осіб, зафіксовано 2772 нові випадки зараження, 1411 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2772 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 8 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 7 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1017 осіб;

летальних випадків – 60;

одужало – 1 411 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 990 осіб,

методом ІФА – 8110 осіб,

експрес-тестами – 30 291 особа.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 303 276 осіб;

одужало – 2 216 017 осіб;

летальних випадків – 54 114;

проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях", - розповіли в МОЗ.







