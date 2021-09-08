Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 222,7 млн, жертв уже 4,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 вересня у світі зареєстрували 522 693 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8460 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 222 777 304 випадки інфікування, з них 522 693 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 600 073 осіб, з них 8460 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 199,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 39-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11-ту, за летальними випадками - 31-шу і 72-гу позицію відповідно.