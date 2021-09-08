"Мінськ" не згадується в заяві президентів США і України не випадково, і це позитивний сигнал для Києва, - Вершбоу

У Спільній заяві президентів України і США за підсумками зустрічі в Білому домі не згадуються "Мінські домовленості". І це не випадково.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив колишній посол США в Росії та ексзаступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу на Zoom-конференції "Зеленський нарешті отримав свій візит у Білий дім - Що тепер?" у вівторок, 7 вересня.

Американський дипломат позитивно оцінив той факт, що згадки про "Мінськ" немає в документі.

"Це позитивний сигнал для України, - зазначив Вершбоу - на відміну від згадок про "формулу Штайнмаєра", що грає більше на користь росіянам, або тривалої "мантри" про те, що лише Мінські домовленості мають бути основою для мирного врегулювання".

На думку посла, Сполучені Штати усвідомлюють, що необхідна певна модифікація "Мінська", для того щоб він дійсно міг привести до стійкого миру.

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У спільній заяві Зеленського і Байдена за підсумками переговорів сказано, що США підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи Нормандський формат, щодо врегулювання збройного конфлікту в Донбасі, розв'язаного Російською Федерацією. За словами Зеленського, він запропонував Байдену новий формат врегулювання ситуації в Донбасі за активної участї США.