Це нечесно, аморально і продовжує пандемію: ВООЗ засудила багаті країни за накопичення запасів вакцин від COVID-19

ВОЗ засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від COVID-19, а також ліків та засобів захисту. В організації підкреслили, що провал чесного розподілу цих ресурсів "підживлює" спалахи коронавірусу по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН з посиланням на CNBC.

Так, провідні епідеміологи ВООЗ озвучили свої міркування в ході прямої онлайн-трансляції, на якій відповідали на запитання.

У ВООЗ стурбовані глобальною нерівністю у вакцинації. Поки в бідних країнах процес імунізації від коронавірусу застопорився, деякі багаті країни вже вакцинували більшу частину свого населення і нещодавно почали надавати бажаючим третю, додаткову дозу вакцини.

"Це не просто нечесно, не просто аморально, це продовжує пандемію... і в результаті люди продовжують вмирати",- заявила Марія Ван Керкхове, експерт ВООЗ з COVID-19.

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У серпні ВООЗ закликала розвинені країни призупинити проведення "бустерних" щеплень принаймні на два місяці і направити надлишки вакцини бідним країнам. Організація позначила дедлайн - до грудня в усьому світі має бути вакциновано 40% населення.

У США, де повну імунізацію пройшли вже 53% населення, третє щеплення від COVID отримали вже 1,3 млн осіб. В ЄС повністю вакциновані 57% населення. Додаткове щеплення вводиться у Франції і Великій Британії.

Водночас, в Африці повністю вакциновані всього 3% населення. З нинішніми темпами вакцинації, 80% африканських країн будуть нездатні хоча прищепити б 10% свого населення, найбільш вразливого для коронавірусу.

"З риторикою все добре - вона про те, щоб ділитися, про справедливість. Але в реальності, коли доходить до справи, ці продукти доступні, вони накопичуються в країнах, їх не поширюють", - висловився директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуація Майк Райан.

Тиждень тому повідомлялося, що в США аптечні мережі і місцева влада з 1 березня цього року викинули не менше 15,1 млн доз вакцин від коронавірусу. у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 млн невикористаних доз, CVS - про 2,3 млн, аптек корпорації Walmart - про 1,6 млн, компанії Rite Aid - про 1,1 млн. Також вакцини викидали і Міністерства охорони здоров'я Штатів, але в менших обсягах.