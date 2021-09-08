Глава ВАКС Танасевич: Один із нардепів запропонував обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному. Відразу звернулася у ВРП і Офіс Генпрокурора
Про це Танасевич заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти розгляду справи для конкретного результату, Танасевич сказала: "До недавнього часу, ні, і так має бути".
"Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене, як голови суду, з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження стосовно ідентифікованої ним особи", - зазначила вона.
За словами глави ВАКС, її реакція на такі дії не забарилася.
"Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя", - підкреслила Танасевич.
ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради "для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя".
За даними джерела Інтерфакс-Україна, до глави ВАКС звертався нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук у контексті кримінального провадження за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди. Йшлося про підозрюваного - приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар, ця людина є свідком у справі Мунтяна.