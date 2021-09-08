Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Є ресурс для зростання, головне - ваше бажання вакцинуватися, - Ляшко

В Україні зробили більш як 10 млн щеплень проти коронавірусу. Понад 5,6 млн українців вже отримали хоча б одну дозу, а 4,4 млн осіб - дві дози антиковідної вакцини.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")", - зазначив міністр.

"Сьогодні ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, як і доступ до вакцини усіх бажаючих. Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення", - додав Ляшко.

За його словами, станом на цей момент в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені за рахунок держбюджету, понад 4,3 млн доз поставлені в межах ініціативи щодо рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримані як гуманітарна допомога від країн ЄС.

"Запевняю, сьогодні вакцинуватися може кожен", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 149 618 осіб, загалом - 5 666 019, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА