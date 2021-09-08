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"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда

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"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда
У жовтні планується відставка всього уряду разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Водночас деяких міністрів залишать на посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua, про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі одного з телеканалів.

"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більшість замінять нові відповідно до нових завдань і цілей. Шмигаль займався питаннями розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовним завданням. Сьогодні у нас інше завдання - вихід з коронакризи. Там інші інструменти і бачення. І це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", - сказав він.

Дунда назвав свої слова "враженням від існуючого перебігу подій".

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    да нам пох....ничего не поменяется пока вы банкуете
  • Андрей Нешевченко
    Это можно! Вот он. И не только он.
    "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 3497
  • Valery Greff
    Так "из нормальных никто не хочет" (с) хламидия. Шо ж то будет за кабмин? "Думаю, в начале октября будет новый Кабмин", - "слуга народа" Дунда - Цензор.НЕТ 8186
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