"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін", - "слуга народу" Дунда
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У жовтні планується відставка всього уряду разом з прем'єром Денисом Шмигалем. Водночас деяких міністрів залишать на посадах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua, про це заявив народний депутат "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі одного з телеканалів.
"Гадаю, на початку жовтня буде новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більшість замінять нові відповідно до нових завдань і цілей. Шмигаль займався питаннями розвитку економіки України під час коронакризи, це було надголовним завданням. Сьогодні у нас інше завдання - вихід з коронакризи. Там інші інструменти і бачення. І це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим", - сказав він.
Дунда назвав свої слова "враженням від існуючого перебігу подій".