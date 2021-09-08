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Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко

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Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко
Україна має багато перемог, зокрема духовних, втіленням яких стало надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.

Про це на IX Національному молитовному сніданку України сказав нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Томос об'єднав українські церкви. У нас різні молитви, які здійснюють у православних храмах, мечетях, синагогах, але сьогодні у нас тут одна молитва, і, я сподіваюся, що Господь її почує, - молитва за мир, молитва за згоду, молитва за майбутнє України. Ми молимося за те, щоб Господь відкрив наші серця вірі, надії, любові, а Дух святий направив наш розум", - сказав він, подякувавши всім, хто підтримує Україну в мирі.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789
  • Шрек Баблокат
    это был реальный подъем на новую ступень украинской идентичности..
    и это был сокрушительный удар по русскаму миру и РПЦ..
    я лично наслаждался шоком Кремлевских уродцев и топ-попов из РПЦ.. Предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии стало духовной победой Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7491
  • Van-Basten Van-Basten
    Надання ПЦУ Томосу про автокефалію стало духовною перемогою України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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