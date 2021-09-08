Україна закуповує бітум у Росії через компанії, які постачають нафту в ОРДЛО і здійснюють виплати в спецфонди ФСБ, - Янцен
Про це розповів голова громадської організації "Конституційно-правовий Конгрес" Павло Янцен, передає Цензор.НЕТ.
"Масштабне будівництво доріг підвищило попит на компоненти асфальтного покриття. Виявилося, що бітумний ринок України надзвичайно залежний від російського імпорту. Країна-виробник бітуму, безумовно, скористалася цією залежністю", – повідомляє Янцен.
"Сьогодні за потреби в тисячу тонн бітуму Україна виробляє лише третину необхідного. При цьому, формально до 70% імпорту (а зараз – до 80%) бітуму в Україну постачають з Білорусі. Водночас ще у квітні 2019 року 20% бітуму в Україну офіційно завозили з Росії. Тоді ж Росія запровадила заборону на відвантаження бітуму в Україну. А вже у жовтні 2020 року Україна відновила експорт бітуму з країни-агресора за спеціальними дозволами", – нагадав громадський діяч.
"Нафтова компанія здійснила поставки перших партій бітуму виробництва "Рязанського заводу бітумних матеріалів" ("Газпром-Нафта"). Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження. У період з 10 по 15 серпня оператор поставив 222 тонни ресурсу через митний пункт пропуску Гоптівка-Нехотєєвка під Харковом. Ліцензію на постачання бітуму в Україну отримують компанії-виробники з Росії. Саме вони мають завозити нафтопродукти на непідконтрольні території "ЛНР" і "ДНР". Також до цього переліку входять компанії, що здійснюють виплати у спеціальні фонди ФСБ. Російський бітум як підрив репутації Президента Зеленського", – роз'яснює Павло Янцен.
Громадська організація просить правоохоронні органи звернути увагу на цю ситуацію і вважає це потужним ударом по національній безпеці України.