Новини • Коронавірус і карантин

"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже у 174 країнах світу, - ВООЗ

1 60314
"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже у 174 країнах світу, - ВООЗ
Варіант коронавірусу B.1.617.2, вперше виявлений в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 174 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Статистика щодо поширеності інших варіантів коронавірусу у світі така: варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alpha, зафіксували у 194 країнах та територіях; варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 141 країні та території; варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 92-х.

ВООЗ повідомляє, що за останній тиждень (30 серпня - 5 вересня) у світі зареєстровано 4 471 946 випадків захворювання на COVID-19, і це на рівні показника попереднього тижня.

Водночас регіони Африки, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я' повідомили про зменшення кількості нових випадків, а регіони Європи за західної частини Тихого океану про подібну тенденцію. Винятком став регіон Північної та Південної Америки, де зареєстровано 19-відсоткове збільшення у порівнянні з попереднім тижнем.

Також читайте: "Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ

Кількість смертей, зареєстрованих у всьому світі цього тижня, залишається на рівні минулого тижня і сягає 67 917. Кількість летальних випадків зменшилася у всіх регіонах, за винятком Америки та Європи, де зафіксовано зростання на 17% і 20% відповідно.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (1 297 399, збільшення на 38% у порівнянні з попереднім тижневим періодом), Індії (293 643, збільшення на 8%), Великій Британії (243 125, подібно до попереднього тижня), Ірані (208 089, зменшення на 18%) та Бразилії (152 154, зменшення на 13%).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Герхард
    От ОРВИ умерло 7 млн. человек за 1,5 года?
  • Олександр Иванов
    Якщо людина мала діабет/глоумеронефрит або інші тяжкі хронічні захворювання, була невакцинована та померла захворівши на ГРВІ, то від чого вона померла?
    Більшість людей, які відмовляються від вакцинації мають на те підстави та розуміють наслідки своєї відмови. З винайденням вакцин медицина відмовилася від принципу НЕ НАШКОДЬ, що і призвело до необхідності людям самим робити свій вибір.
  • Valery Greff
    Кстати, на счет святой веры, хороший пример:

    25 июля, 2021

    В США 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней, умер от COVID-19. Он боролся с болезнью в течение месяца.

    О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.
    Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
    «Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
    Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
    Сейчас страницы Хармона в соцсетях закрыты. Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини