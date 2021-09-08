На арешт заступника голови Меджлісу Джеляла подано апеляцію, - адвокат Полозов

Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив Джеляла під варту.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Справа Нарімана Джеляла.

Захист оскаржив постанову суду про обрання щодо Нарімана Джеляла запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Апеляційна скарга спрямована до Верховного суду Криму через Київський районний суд Сімферополя за допомогою поштового відправлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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