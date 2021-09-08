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"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців

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"Захід-2021", вибори в Держдуму і фейкові протести: Баканов назвав загрози найближчих місяців
Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні загрози, які очікуються найближчими місяцями. Серед них - військові навчання "Захід-2021", вибори в Держдуму і організація фейкових протестів.

Вибори до російської Держдуми призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - заявив Баканов.

Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вот и протесты приплели. Зелень страхуется. Надо сразу вбросить что они фейковые. Чего ж протестовать? Ведь жизнь прекрасна.
  • Владимир Кукленко
    Фейковые чиновники главная угроза
  • Вася Шевченко f77d76ba
    точно "фейковые" протесты будут? а может...таки есть за шо???
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