Новини

У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко

1 34340
У законопроєкті про столицю для глави КМДА планують закласти функції префектурного типу для нагляду за мером, - "слуга народу" Корнієнко
Сьогодні парламент не розглядатиме законопроєкт про столицю.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

За його словами, до цього законопроєкту до другого читання підготовлено приблизно 900 поправок.

"Потрібно кілька тижнів, щоб його доопрацювати", - підкреслив нардеп.

Також читайте: Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко

Корнієнко вважає, що в законопроєкті має бути закладена функція для глави КМДА "префектурного типу", щоб він міг здійснювати нагляд за діяльністю мера.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Кличко оскаржити певні норми законопроєкту, зокрема про розділення повноважень мера і глави КМДА, в Конституційному Суді, він зазначив: "У Конституційному Суді ні. Може оскаржити в звичайному суді. Але не впевнений, що в нього є судові перспективи. Але, знову ж таки, нам же не "шашечки, а їхати".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Уже и официального смотрящего хотят поставить? Власть моральных уродов во всей красе.
  • 18c49ed2
    Бене ну очень нужен Киев. Сколько миллиардов киевского бабла проходит мимо его шаловливых ручонок, а он не в теме. Абыдна, да?
  • Герхард
    Подчинение мэров ОПЗЕ - это так ЗЕляди понимают децентрализацию.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини